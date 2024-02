Kontroversen um Cannabis-Anbau-Club in Aschheim

Seit Monaten wird über das geplante Cannabis-Konzept kontrovers diskutiert – seit 23. Februar 2024 ist es gewiss: Der Bundestag hat das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung verabschiedet. Auch in Aschheim im Landkreis München dürfte die Entscheidung für Gesprächsstoff gesorgt haben. Denn dort gibt es bereits recht konkrete Pläne für einen Anbau-Club. Er soll im Gewerbegebiet eingerichtet werden, neben einem gerade erst eröffneten neuen Laden für Hanfprodukte.

Misstrauische Zaungäste beäugen Hanfladen

Die Pläne werden nicht von allen freudig aufgenommen. Zwei ältere Leute, die an dem Geschäft vorbeigehen, halten vorsichtshalber Abstand. Nur vom Gehsteig aus werfen sie misstrauische Blicke auf den neuen Laden in ihrer Nachbarschaft. "Das ist kein Bioladen", ist die Seniorin überzeugt: "In Wirklichkeit geht es nur um dieses Cannabis." Auch ihr Begleiter sorgt sich, welche Kunden das womöglich anziehen könnte: "Das hat man nicht im Griff."

Sorge macht ihnen nicht wirklich der Laden, in dem es Kleidung, Kosmetika und Lebensmittel gibt. Aber Wenzel Cerveny, Inhaber diverser Hanfläden und engagierter Verfechter der Cannabis-Legalisierung, will in Räumen gleich daneben auch einen Anbau-Club einrichten. Die Chancen stünden gut, dass der Club in Aschheim der erste bundesweit wäre.

Monatlich 50 Gramm für jedes Mitglied

Bereits 90 Tage später nach Start wäre die erste Ernte möglich, und dann sollen im Aschheimer Gewerbegebiet jeden Monat bis zu 25 Kilogramm Cannabis-Blüten geerntet werden. Die Räume dafür würden in einer ehemaligen Metzgerei eingerichtet – getrennt vom Hanfladen und mit eigenem Eingang, wie versichert wird. 50 Gramm soll jedes der maximal 500 Mitglieder bekommen. Der Mitgliedsbeitrag liegt monatlich bei 150 Euro. 270 Interessenten haben sich schon registrieren lassen. Laut Cerveny sind darunter zahlreiche Kranke, die das Cannabis aus medizinischen Gründen brauchen.