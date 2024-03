Bayerische Staatsforsten pflanzen Klimawald bei Sinzing

Die nasse Witterung der letzten Wochen und die somit feuchten Böden sind die ideale Voraussetzung für die Pflanzungen: Forstwirtinnen und Forstwirte ergänzen die Wälder um zahlreiche neue Bäume. Am vergangenen Freitag zum Beispiel brachten sie in einem Wald bei Sinzing im Landkreis Regensburg zahlreiche Tannensetzlinge in den Boden.

50 neue Tannen pro Stunde

Forstwirt Uli Nowak pflanzt eine kleine Tanne in den feuchten Waldboden. Mit einer sogenannten Rhodener Pflanzhaue schlägt er eine Kerbe in den Boden. Nun steckt er die kleine Tanne in den Erdspalt, schüttet ihn mit den Händen wieder zu und zieht leicht die Pflanze ein Stück nach oben, damit die Wurzeln nach unten ausgerichtet werden. Er trägt grüne und neon-orangene Arbeitskleidung, um seine Hüfte herum hängen zwei große weiße Taschen. Darin 50 kleine Tannensetzlinge. So viel pflanzt er in einer Stunde.

Die Tannen sind nur ein Stück größer als seine Handfläche und trotzdem schon drei Jahre alt. Auf ihren Nadeln ist ein weißes Mittel. Das ist reines Schafwollfett. Für Rehe riecht es übel. Es soll verhindern, dass die Rehe die kleine Tanne anknabbern, erklärt Hans Mages, Leiter des Forstbetriebs Burglengenfeld.