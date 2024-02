Waldpflege: Immer mehr Frauen nehmen Arbeit selbst in die Hand

Für die 28-jährige Sarah Baumer ist es das erste Mal an der Motorsäge. Zu Beginn tastet sie sich langsam heran, geht eher zögerlich mit dem Gerät um. Doch schnell wird sie selbstsicher, denn sie hat ein Ziel vor Augen: Innerhalb einer Woche will sie den richtigen und sicheren Umgang mit der Motorsäge lernen, um dann selbst im Wald arbeiten zu können.

Frauen belegen Kurse um sich Know-how anzueignen

In Bayern gibt es laut der Bayerischen Forstverwaltung etwa 700.000 Privatpersonen, die Wald besitzen – etwa 40 Prozent davon sind weiblich. Und: Es werden immer mehr. Denn immer mehr Frauen wollen sich in ihrem eigenen Wald engagieren, selbst mitarbeiten und mitbestimmen. Doch oft wissen sie nicht wie.

Der Motorsägenkurs für Frauen an der Waldbauernschule in Kelheim ist ein erster Anfang. Die meisten der 16 Teilnehmerinnen besitzen selbst einen Wald oder werden einen erben. So auch Sarah Baumer: In ihrem Wald hat sie das Gefühl, dass sie dort selbst Veränderung in der Natur schaffen kann. "Wo ich auch anders aufforsten kann, wie es die letzten 100 Jahre passiert ist."

Motorsägenkurs mit Abschlussprüfung

Eigentlich ist die 28-Jährige Heilpraktikerin für Psychotherapie in München, doch für eine Woche beschäftigt sie sich nun mit Schnitttechniken und Fallkerben. Um den Kurs zu bestehen, müssen die Teilnehmerinnen lernen, mit der Motorsäge umzugehen und wie man Bäume richtig fällt – inklusive Theorie- und Praxisprüfung.