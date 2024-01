Bauernproteste in Unterfranken: Konvois und Kundgebungen

Unterfrankens Landwirte setzen am Mittwoch ihren Protest gegen die Subventionskürzungspläne der Ampelregierung fort. Wie schon am vergangenen Montag gibt es Versammlungen an Autobahnauffahrten, es gibt Mahnfeuer, langsame Konvois und einen Protestzug.

Versammlungen an Autobahn-Auffahrten

Bereits seit dem frühen Morgen treffen sich Landwirte mit ihren Traktoren an mehreren Autobahn-Auffahrten entlang der A3, der A7, der A70 und der A71. Blockiert sind die betroffenen Auffahrten jedoch nicht, heißt es von der Polizei. Autofahrer berichten hingegen von zeitweisen Blockaden.

Mehrere Schlepper-Konvois geplant

Zudem planen die Bauern, den Verkehr auf einigen Staats- und Bundesstraßen zu behindern. Im Raum Aschaffenburg ist am Nachmittag zum Beispiel ein Schlepper-Konvoi angekündigt. Startpunkte sind um 15.30 Uhr in Mömbris und in Heinrichsthal. Ab Hösbach führt der Konvoi durch Goldbach, Aschaffenburg, Haibach und Bessenbach.

Auch zwischen Miltenberg und Trennfurt soll es wieder einen langsam fahrenden Schlepper-Konvoi geben, der sich ab 13 Uhr links und rechts des Mains bewegen wird. Im Landkreis Haßberge werden Traktoren außerdem auf der Bundesstraße 303 immer wieder zwischen Ostheim und Kleinsteinach hin und herfahren.

Protestzug durch Würzburg

Ab 13 Uhr werden die ersten Teilnehmer einer Schlepper-Sternfahrt in Würzburg erwartet. Auch aus dem Landkreis Kitzingen machen sich Landwirte auf den Weg nach Würzburg. Ziel ist der Talavera-Parkplatz. Von dort aus wollen die Bauern zu Fuß durch die Innenstadt zu den Abgeordnetenbüros der Ampelparteien ziehen. Dort werden sie Gummistiefel hinhängen. Der Gummistiefel ist ein Symbol des Bauernprotests. Im Anschluss ist laut Polizei eine Kundgebung an den Mainwiesen in der Zellerau geplant. Auch in Schweinfurt wird demonstriert: Traktoren und Lkws sollen sich um 14 Uhr auf dem Schillerplatz einfinden.

Im Landkreis Main-Spessart wollen die protestierenden Bauern ab dem Nachmittag Mahnfeuer entzünden, so etwa in Retzbach, Arnstein und Karsbach.

Friedlicher Protest am Montag

Die Protestaktionen in Unterfranken am vergangenen Montag sind laut Polizei ruhig verlaufen. Nur vereinzelt seien Ordnungsstörungen oder mögliche strafbare Handlungen, darunter Nötigung im Straßenverkehr, angezeigt worden. Im gesamten Regierungsbezirk fanden mehr als 80 Versammlungen und Protestaktionen von Landwirten statt. Daran beteiligten sich über 4.500 Traktoren und 6.000 Menschen.