Bamberg: Elftklässler simulieren EU-Parlament

Zum zehnten Mal wird am 9. Juni auch in Deutschland das Europäische Parlament gewählt. Anders als vor fünf Jahren darf an diesem Tag auch wählen, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat, denn der Bundestag hat das aktive Wahlalter von 18 auf 16 Jahre gesenkt. Um die Jugendlichen auf die Wahl vorzubereiten, wird auch an Schulen Aufklärungsarbeit geleistet. In Bamberg simulierten am Franz-Ludwig-Gymnasium die 11. Klassen die Arbeit des Europäischen Parlaments.

Von Ausschussarbeit bis Abstimmung im Parlament

Eine Mappe mit der Aufgabe liegt vor den Schülern, dazu eine Begriffserklärung zur Europäischen Verteidigungsagentur oder der Rüstungskontrolle. Die nächste Seite gibt einen Überblick über die einzelnen Fraktionen im Europäischen Parlament: von der EVP, der S&D bis zu Renew. Dann noch die eigentliche Aufgabe, die auf die Schüler heute zukommt: Sie sollen als Europaabgeordneter oder als Europaabgeordnete einer bestimmten Partei aus einem bestimmten Land zur "Einführung einer Europäischen Armee" Stellung beziehen und eine Vorlage als Fraktion für das Parlament erarbeiten. Dabei lernen sie in einzelnen Gruppen nicht nur die Ansichten der jeweiligen Parteien dazu kennen, sondern sie müssen auch die Besonderheiten ihres speziellen Landes berücksichtigen, beispielsweise, ob es eine Wehrpflicht gibt oder wie hoch aktuell die Militärausgaben sind. Der schwierigste Punkt: sich mit anderen Parteien der Fraktion auf ein Papier einigen.

Schüler als Parlamentsmitglieder

Erstaunlich schnell arbeiten sich die 17-Jährigen in die Materie ein. Begleitet werden sie dabei von Mitgliedern der Jungen Europäischen Föderalisten Bayern (JEF Bayern), die diese Planspiele in vielen Schulen bereits abgehalten haben: ein transnationaler überparteilicher Jugendverband, der sich für den Austausch und die Zusammenarbeit in Europa einsetzt. Er ist unter anderem in Frankreich und Österreich in der Bildungspolitik aktiv. So findet einmal im Jahr eine Simulation des Europäischen Parlaments im Bayerischen Landtag statt. Angesichts der diesjährigen Europawahl wird das Projekt auf bayerische Schulen ausgeweitet. Und deshalb schlüpfen auch am Bamberger Franz-Ludwig-Gymnasium die Elftklässler in die Rolle von MdEPs.