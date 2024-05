Milliarden an die EU – so kommt das Geld zu uns zurück

Seit vier Jahren wird im Münchner Norden Bier gebraut. Die Brauerei Giesinger Bräu hat sich hier ein zweites Werk gebaut, samt Abfüllanlage. Zwölfeinhalb Millionen Euro hat die technische Ausstattung gekostet. Möglich war das auch, weil die Europäische Union geholfen hat, sagt Jonas Seidl, Geschäftsführer von Giesinger Bräu. Etwa 900.000 Euro steuerte die EU bei. Vorher hätten sie das Bier immer woanders hinfahren müssen zum Abfüllen. "Jetzt haben wir die Abfüllungsanlage direkt vor Ort. Ob wir die ohne Förderung so gebaut hätten und bauen hätten können, ist fraglich."

EU-Geld für Unternehmen, Infrastruktur, Universitäten

Geld bekam Giesinger Bräu vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). EFRE ist der größte Strukturfonds der EU. Er unterstützt vor allem Regionen und Städte in der EU, die nicht so gut entwickelt sind. So soll die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Staaten verringert werden. Das Geld geht zum Beispiel in kleinere und mittlere Unternehmen, Museen, Universitäten, Bibliotheken und in Infrastruktur wie Straßen und den öffentlichen Nahverkehr.

Polen profitiert am meisten – Deutschland bekommt elf Milliarden

Etwas mehr als 200 Milliarden Euro sind im aktuellen Förderzeitraum – von 2021 bis 2027 – im Fördertopf. Polen erhält von den Mitgliedstaaten mit über 47 Milliarden am meisten EFRE-Geld. Deutschland bekommt rund elf Milliarden, Bayern davon wiederum rund 577 Millionen Euro. Im Freistaat fließen etwa 60 Prozent der EFRE-Mittel in die strukturschwächeren Gebiete, so das bayerische Wirtschaftsministerium.