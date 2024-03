Europawahl: 35 Parteien sind in Deutschland zugelassen

35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit Listen hat der Bundeswahlausschuss zur Europawahl zugelassen. Ursprünglich hatten 59 Parteien und andere politische Vereinigungen Wahlvorschläge eingereicht. 24 davon wurden also nicht zugelassen.

Bis kommenden Dienstag haben diese Parteien nun Zeit, Beschwerde einzulegen. Am 22. April gibt die Bundeswahlleiterin die zugelassenen Listen offiziell bekannt. Bei der vergangenen Europawahl 2019 waren 41 Parteien angetreten.

Welche Parteien dürfen bei der Europawahl antreten?

Alle etablierten Parteien sind zur Europawahl zugelassen: CDU, CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD, FDP und die Linke.

Von den außerdem derzeit im Europaparlament vertretenen deutschen Parteien können sich folgende wieder zu Wahl stellen: ÖDP, Tierschutzpartei, Familie, Die PARTEI, Piratenpartei und Volt.

Antreten dürfen außerdem: BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht), ABG (Aktion Bürger für Gerechtigkeit), PDV (Partei der Vernunft), die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, PdF (Partei des Fortschritts), PdH (Partei der Humanisten), V-Partei³, Die Heimat, MERA25, SGP (Sozialistische Gleichheitspartei), Bündnis C, die Klimaliste, MLPD, Menschliche Welt, DKP, DAVA (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch), TIERSCHUTZ hier! und BIG (Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit).

Bundesweite Liste oder Landesliste

Bis auf CDU und CSU treten alle zugelassenen Parteien mit Bundeslisten an. Weil eine große Zahl an Wahlberechtigten relativ wenige Sitze bestimmt, machen Landeslisten insbesondere in kleineren Ländern wenig Sinn. Würde eine Partei zum Beispiel in Bremen eine solche Liste aufstellen, bräuchte sie mehr als 60 Prozent der Stimmen, um einen Abgeordneten aus der Hansestadt ins Europaparlament zu bringen.

Keine Prozenthürde bei der Europawahl

Anders als bei den Abstimmungen zum Bundestag und zu den Landtagen gibt es nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bei der Europawahl erneut keine Prozenthürde. Das hat zur Folge, dass auch Parteien, die bei nationalen Wahlen (meistens) ohne Chancen sind, Parlamentarier nach Straßburg schicken.

Vermutlich gilt das aber nur noch 2024. Der Bundestag ebnete im Juni 2023 der deutschen Zustimmung zu einem neuen EU-Gesetz den Weg. Es stellt in Deutschland frühestens ab den Europawahlen 2029 eine Hürde von mindestens zwei Prozent auf.

Europawahl: Erstmals können 16- und 17-Jährige abstimmen

Bei der Wahl des Europaparlaments dürfen in Deutschland künftig auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Im November 2022 senkte der Bundestag das Mindestalter für die Teilnahme an der Europawahl von 18 auf 16 Jahre, mit Stimmen von Ampel und Linken. Union und AfD votierten dagegen. Die Zahl der Wahlberechtigten steigt damit um knapp 2,3 Prozent.