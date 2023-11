Auffangstation für verletzte oder verwaiste Luchse im Bayerwald

Zum Video: Pia und die wilden Tiere – im Revier der Luchse

In einer Folge der KIKA-Serie "Pia und die wilden Tiere" traut sich Tierreporterin Pia in das Revier der Luchse. Ihren Spitznamen "Pinselohr" verdankt die scheue Raubkatze den langen, schwarzen Haaren an ihren Ohrspitzen. Malen kann der Luchs damit zwar nicht, aber ein Künstler ist er trotzdem – nämlich im Verstecken. Perfekt getarnt und auf Samtpfoten unterwegs, ist er zwischen den Büschen und Bäumen in seinen Streifrevieren so gut wie unsichtbar.