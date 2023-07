Oberpfälzer Luchsbaby jetzt in Niedersachsen

Das acht Wochen alte Luchsbaby, das Anfang Juli im Naturpark Steinwald gefunden wurde, ist nicht mehr in der Oberpfalz. Es lebt jetzt in der Wildtier- und Artenschutzstation im niedersächsischen Sachsenhagen. Das hat der Bayerische Rundfunk bestätigt bekommen.

Tierarzt versorgte verletzten Luchs

Der Luchs wurde in den vergangenen knapp drei Wochen von Tierarzt Hubert Reindl in Moosbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab aufgepäppelt. Bei seiner Ankunft war er abgemagert und halb verdurstet. Zudem hatte er mehrere eitrige Bisswunden, die behandelt werden mussten.

Auswilderung im kommenden Jahr geplant

Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt, wird der Luchs bis zur Auswilderung im kommenden Jahr in der Wildtierstation in Niedersachsen bleiben. Bis dahin wird das Luchsmännchen auf das Leben in der Wildnis vorbereitet. Momentan befindet es sich in einem Quarantänegehege, wo die Wunden weiter abheilen können und ein Parasitenbefall behandelt wird.