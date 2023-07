Ungewöhnlicher Fund: Luchsbaby vor sicherem Tod gerettet

Zu einem sehr ungewöhnlichen Patienten ist ein Tierarzt aus Moosbach aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab gekommen. Seit Montagvormittag wird das Luchsbaby in der Tierarztpraxis versorgt.

Kleiner Luchs war verwahrlost und dehydriert in einer Scheune

Über Umwege sei das Tier zu ihnen gelangt, erklärt Tierarzt Hubert Reindl. Jemand habe den kleinen Luchs am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in einer Scheune gefunden, völlig verwahrlost, fast verhungert und dehydriert. Der Finder brachte das Tier dann zu einem Tierpark in Mehlmeisel, in der Nähe des Naturparks Steinwald. Der Betreiber des Tierparks, ein Freund von Reindl, brachte den Luchs dann am Montagmorgen in die Tierarztpraxis nach Moosbach. Reindl ist Fachtierarzt für Kleintiere und zertifizierter Tierarzt für Notfallmedizin, auch "Tier-Notarzt" genannt.

Reindl staunte, als er den ungewöhnlichen Patienten in Empfang nahm. "In meinem ganzen Leben habe ich noch nie einen Luchs in freier Wildbahn gesehen, das ist ganz selten. Eine absolute Rarität und ein absolutes Highlight für mich als Tierarzt", sagt Reindl.

Acht Wochen alter "Luchsi" hatte Bissverletzung

Kurzerhand haben sie das Tier in der Praxis "Luchsi" getauft, versorgen und päppeln es auf. Das Tier ist laut Reindl etwa acht Wochen alt, ist halb so groß wie eine Katze und wiegt eineinhalb Kilo. Luchsi habe Infusionen und Futter bekommen, außerdem wurden seine Wunden versorgt. An der Schulter hatte das Tier eine eitrige Bissverletzung, die schon mindestens eine Woche alt gewesen sein dürfte.

Insgesamt war der Zustand des Luchs-Jungtieres laut Reindl schlecht, das Tier war völlig verwahrlost und unterkühlt. Außerdem hatte er wohl nicht einmal Wasser zum Trinken gefunden und habe viel Flüssigkeit verloren. "Ich hätte ihm vielleicht noch einen Tag gegeben, bis er gestorben wäre", so Reindl.