Wie Inzucht bei Luchsen vermieden werden kann

Auf den Luchs lauern viele Gefahren

Doch das Wandern ist für die Luchse schwierig, denn es gibt viele menschengemachte Hindernisse, die die Luchse kaum überwinden können, etwa vielbefahrene Straßen oder Schienen. Grünbrücken über Autobahnen können da helfen.

Über die bewachsenen Brücken können die Wildtiere zum Beispiel Autobahnen gefahrlos überqueren. Doch in Bayern gibt es davon noch sehr wenige.

Man könnte auch Luchse aus anderen Regionen im Bayerischen Wald aussetzen und dann hoffen, dass es zu einem genetischen Austausch kommt. Das ist derzeit aber nicht geplant.

Thüringer Wald als Bindeglied zwischen zwei Populationen

Anderswo könnte das aber Realität werden - und zwar im Thüringer Wald: Es gibt im Bayerischen Wald und im Harz zwei voneinander isolierte Luchspopulationen. Dazwischen liegt der Thüringer Wald. Jetzt gibt es Pläne, auch dort Luchse aus dem Ausland anzusiedeln. Diese Thüringer Wald-Population könnte sich dann mit den beiden anderen - derzeit noch isolierten - Populationen verbinden.

Die Folge: Mehr genetischer Austausch. Marco Heurich und seine Forscher-Kollegen haben dieses Szenario einmal ausgerechnet: "Wenn wir 50 Jahre in die Zukunft schauen, dann sehen wir einen starken Anstieg der Population. Fast 900 bis 1.000 Tiere, sodass man sagen kann: Mit so einer gezielten Maßnahme, wie jetzt in Thüringen geplant wird, können wir die genetische Variabilität der Luchse in Zukunft erhalten."

Wann genau die Wiederansiedelung der scheuen Luchse im Thüringer Wald beginnen soll, ist noch nicht klar. Einer Forsa-Umfrage zufolge ist eine breite Mehrheit der Thüringer Bürgerinnen und Bürger dafür.