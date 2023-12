Anklage gegen drei Bahnmitarbeiter nach Garmischer Zugunglück

Rund 18 Monate nach dem tödlichen Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen kommt die juristische Aufarbeitung voran. Die Staatsanwaltschaft München hat Anklage gegen drei Bahn-Mitarbeiter erhoben. Ermittler werfen den Männern fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor.

Bei dem Unglück am 3. Juni 2022 war ein Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München entgleist - fünf Menschen starben, 78 wurden verletzt.

Offenbar Fahrdienstleiter und zwei weitere Verantwortliche angeklagt

Bei den Angeklagten handelt es sich offenbar um den Fahrdienstleiter, der am Tag des Unglücks im Dienst war und um zwei Verantwortliche für den Streckenbereich. Die Anklage wurde am Landgericht München erhoben, das jetzt über die Zulassung entscheiden muss. Bei einer Verurteilung drohen den Bahn-Mitarbeitern bis zu fünf Jahre Haft.

Zunächst war gegen fünf Mitarbeiter der Bahn ermittelt worden. Im September waren die Ermittlungsverfahren gegen zwei der fünf zunächst Beschuldigten jedoch eingestellt worden. "Gegen drei weitere Beschuldigte dauern die Ermittlungen noch an", teilte die Staatsanwaltschaft damals mit. Bei den beiden Unschuldigen handelte es sich um den Lokführer und einen Fahrdienstleiter.

Zwischenbericht sieht Betonschwellen als Unglücksursache

Ursache des Unglücks am 3. Juni 2022 war laut einem im Juni 2023 veröffentlichten Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ein "Mangel am Oberbau". Dieser sei "primär ursächlich", sprich ein wesentlicher Grund dafür gewesen, dass damals ein Regionalzug entgleiste. Das Bundesamt stufte diesen Mangel als "Sicherheitsproblem" ein.

Ganz konkret seien die an der Unfallstelle verlegten Spannbetonschwellen schadhaft gewesen. Das habe zu einem "Versagen der Struktur" geführt, hieß es in dem Zwischenbericht, die Schwellen hätten die Schienen nicht mehr zusammengehalten. Der Regionalzug, der von Garmisch-Partenkirchen nach München unterwegs war, entgleiste deshalb. Mehrere Wagen stürzten in Burgrain den Bahndamm hinab. Die Bahn kündigte als Konsequejnz aus dem Bericht an, mehrere Hunderttausend Betonschwellen auszutauschen.

Meldung des Lokführers nicht weitergegeben?

Mehrfach wurde auch darüber spekuliert, dass vor dem Unglück eine Warnung wegen eines Problems an der späteren Unfallstelle nicht weitergegeben wurde. Nach Medienberichten unter anderem der "Süddeutschen Zeitung" soll eine entsprechende Meldung eines Lokführers nicht weitergereicht worden sein. Der Lokführer habe etwas "Außergewöhnliches" wahrgenommen, hieß es.

Mit Informationen von DPA