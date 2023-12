Ende der Energiepreisbremse - Was können Verbraucher jetzt tun?

Keine feste Vertragslaufzeit bei der "Grundversorgung"

Der Grundversorger für Gas und Strom ist der Anbieter, der in einer bestimmten Region die meisten Haushalte beliefert. Oft sind das die lokalen Stadtwerke oder auch größere Unternehmen wie beispielsweise Eon.

Laut der Plattform finanztip.de befinden sich rund zwei Drittel der Haushaltskunden in Deutschland in einem Vertrag mit dem örtlichen Grundversorger. Obwohl es da auch Sonderverträge gibt, sind rund ein Viertel dieser Haushalte beim Strom und 16 Prozent beim Gas in der sogenannten "Grundversorgung". Ein Grundversorgungsvertrag bedeutet nicht automatisch, dass es die günstigste Option ist, erklärt Langhein. Man sollte deshalb genau prüfen, ob es sich überhaupt rentiert, weiter in der Grundversorgung zu sein. Wichtig dabei: Ein solcher Vertrag hat keine feste Vertragslaufzeit. In diesem Vertragsverhältnis gilt immer eine Kündigungsfrist von zwei Wochen.

Grafik: So viel kostet 1 kWh Gas

Die Grafik zeigt, wie viel Neukunden bei Vertragsabschluss für 1 kWh Gas zahlen müssen. Bei der weißen Linie unten handelt es sich um die Preisentwicklung im Jahr 2021. Oben bei der blauen Linie ist gut zu sehen, wie der Preis im Jahr 2022 in die Höhe geschossen ist. Bei der grünen Linie im Jahr 2023 ist die Strom- und Gaspreisbremse deutlich zu erkennen, sie startete im März 2023 und umfasst rückwirkend auch die Monate Januar und Februar.