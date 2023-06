Das Zugunglück von Burgrain: Zwischenbilanz ein Jahr danach

"Die Spitze des Eisbergs"

Der Schaden sei hausgemacht, sagt der Fahrgastverband. Die Nebenstrecken wurden in den letzten 20 Jahren vernachlässigt, so Moy. Seit der Privatisierung der Bahn, klagt Moy, sei die Bahn nur noch profitorientiert unterwegs gewesen. Nebenstrecken wie die Werdenfelsbahn seien über Jahre vernachlässigt worden. Das räche sich jetzt: "Burgrain war nur die Spitze des Eisbergs". Moy legt die Hand nachdenklich unters Kinn. Und das, obwohl viele Millionen Euro in die Modernisierung der Bahnhöfe und der Technik der Strecke gesteckt wurden.

Warten auf weitere Gutachten

Nach dem Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfälle sieht sich die Deutsche Bahn in einer ersten Reaktion bestätigt, dass schadhafte Betonschwellen das Unglück ausgelöst haben sollen. Die Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft EVG, die in erster Linie die Lokführer in Deutschland vertritt, macht den Katzenbach und den dadurch unterspülten Bahndamm als Hauptverursacher aus. Ihr Gutachten ist noch nicht veröffentlicht.

Ein weiteres Gutachten erstellt die Staatsanwaltschaft München, die nach wie vor gegen den Lokführer, zwei Fahrdienstleiter und einen Streckenverantwortlichen wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Immer noch Probleme - Bürgermeisterin kritisiert die Bahn

Für die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen gibt es ein Jahr nach dem Unglück noch viel aufzuarbeiten. Wieder ist an einer Strecke der Werdenfelsbahn ein Mangel aufgetreten - eine Stützmauer auf der Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald muss saniert werden. Bis Dezember soll dort wieder Schienenersatzverkehr eingerichtet sein. "Ich möchte deutlich die Gesamtsituation rügen, in der wir uns befinden“, sagt sie im Interview. Sie meint damit die Kommunikation der Bahn über bestehende Bauprojekte und den Fortgang der Modernisierungsarbeiten in der Region. Für eine Ferienregion wie den Landkreis sei es nicht akzeptabel, dass eine Teilstrecke des Werdenfelsnetzes - gleichzeitig die direkte Verbindung nach Innsbruck - wieder für Monate durchgängig nicht befahrbar ist.