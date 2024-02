Abschluss nicht anerkannt: Syrischer Arzt gründet Pflegedienst

Alaa Al Ghazawi kniet vor Karlheinz Born auf dem Boden seines Wohnzimmers. Der ältere Herr braucht Hilfe beim Waschen und hat Schmerzen am Knie. Born ist Patient auf der morgendlichen ambulanten Pflege-Tour von Al Ghazawi in Nürnberg. Der 34-Jährige stammt aus Syrien und ist nach dem Abitur zum Studieren in die Ukraine gegangen. Dort hat er das Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen. Als er zurück nach Syrien wollte, brach der Krieg aus und Al Ghazawi kam als Flüchtling nach Deutschland.

Sein ukrainischer Uni-Abschluss wurde allerdings hierzulande erst mal nicht anerkannt. Seit neun Jahren ist er in Deutschland, lernte die Sprache und arbeitete unter anderem als Angestellter in einem ambulanten Pflegedienst. "Ich bin gerne in der Nähe der Patienten. So weiß ich, ob es ihnen gut geht und ob sie zufrieden sind", erklärt Al Ghazawi.

Trotz Doktortitel entschied sich der Flüchtling für die Pflege

Seit dem vergangenen Jahr hat er nun auch den deutschen Pass, sein Abschluss in der Ukraine wurde anerkannt. Er darf sich jetzt Doktor der Medizin nennen und er dürfte auch als Arzt praktizieren. Doch die Arbeit im Krankenhaus sei ihm zu bürokratisch, berichtet Alaa Al Ghazawi. Außerdem habe der 34-Jährige aufgrund der langen Pause auch Informationslücken. Deswegen entschied sich Al Ghazawi dafür, in der Pflege zu bleiben und sich mit einem Pflegedienst selbstständig zu machen. Im vergangenen Dezember ging es los.

Syrischer Arzt gilt weiter als ungelernte Pflegekraft

Hilfe hat er dabei von einem Pflege-Franchise-Unternehmen aus dem Ahrtal bekommen. Lars Dahlhoff unterstütze den einstigen Flüchtling bei all den Genehmigungen, Anträgen und bei all den Hürden, die er überwinden musste. "Wir haben versucht, mit dem Landespflegeamt zu sprechen, ob man den Beruf von Herrn Al Ghazawi nicht auch als Pflegeerfahrung anerkennen könne, aber nein – da war nichts zu machen." Weil der 34-Jährige allerdings keine klassische Ausbildung als Pfleger absolviert hat, gilt er beim Bayerischen Landesamt für Pflege als "ungelernte Pflegekraft und musste deshalb eine Pflegedienstleitung einstellen", berichtet Dahlhoff.

Der Patient im Vordergrund

Trotz der Hürden konnte Alaa Al Ghazawi sein Unternehmen aufbauen und hat inzwischen fünf Mitarbeiterinnen. Zusammen mit seinem Team betreut er täglich mehr als 30 Patienten. Besonders wichtig ist ihm, dass es trotz Zeitdruck menschlich zugeht in der Pflege. Bei Karlheinz Born hat er einen Verband mit Schmerzcreme am Knie angelegt und ihm gut zugeredet. Der Patient bestätigt zufrieden: "Er macht das anders als andere, bei ihm steht der Mensch im Vordergrund." Nach 30 Minuten ist der Besuch vorbei – am nächsten Morgen aber ist Alaa Al Ghazawi wieder bei ihm.