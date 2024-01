Ansbacher Netzwerk will Medizinern aus dem Ausland helfen

Berufserlaubnis und Approbation nötig

Um in Deutschland zumindest zeitlich begrenzt im Arztberuf arbeiten zu dürfen, braucht man eine Berufserlaubnis. Für das dauerhafte Arbeiten benötigen die ausländischen Akademiker eine Approbation. Für beides gibt es viele Voraussetzungen, wie die Sprachenprüfung B2, die Fachsprachenprüfung C1 und die mündliche Kenntnisprüfung. Zudem müssen etliche Dokumente übersetzt und eingereicht werden – und in jedem Fall muss geprüft werden, ob sich die Inhalte der ausländischen Uni mit den in Deutschland gelehrten Inhalten decken. Rund 57.200 ausländische Ärztinnen und Ärzte haben 2023 in Deutschland gearbeitet, so die aktuellen Zahlen des Bundesministeriums für Wirtschaft.

Etliche Jahre Berufserfahrung im Heimatland

Das Ansbacher Netzwerktreffen ist für viele hier eine große Chance: Hiunai Aliieva hat in ihrer Heimat schon elf Jahre als Gynäkologin gearbeitet: "Ich bin 38 Jahre alt, ursprünglich komme ich aus der Ukraine und ich möchte mein Diplom in Deutschland anerkennen lassen." Olena Levyk (43) ist seit März 2022 in Deutschland. Sie kommt aus Saporischschja, ist vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und lebt nun in Rothenburg ob der Tauber. "Meine Arbeit ist mein Hobby! Ich habe als onkologische Ärztin in der Ukraine gearbeitet", erzählt sie.

Ausflug in Klinik geplant

Wie die anderen auch, hofft Olena Levyk, dass sie schon bald hier in Deutschland als anerkannte Ärztin arbeiten kann. Im Frühjahr soll ein drittes Netzwerktreffen stattfinden. Dafür wollen die Organisatoren eine Fahrt in eine Klinik in der Region organisieren. Dort können die Medizinerinnen und Mediziner dann eines der Krankenhäuser kennenlernen, in dem manche von ihnen in Zukunft vielleicht eine feste Stelle finden könnten.