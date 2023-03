Abschießen oder laufen lassen – was tun bei ausgebüxten Tieren?

Wolfshybride in der Rhön "entnommen"

Bei den Wolfshybriden, die seit letztem Jahr in der Rhön unterwegs sind, ist die Sache dagegen eindeutig. Im August waren die fünf Jungen in eine thüringische Fotofalle getappt. Im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld hatten die Wolfsmutter und ihre Welpen, die wohl aus einer Paarung der Wölfin mit einem thüringischen Haushund stammen, drei Schafe gerissen. Jetzt wurden drei der fünf jungen Tiere durch das Landesamt für Umwelt "entnommen", also abgeschossen. So will es das Bundesnaturschutzgesetz: erstens, weil die Art des streng geschützten Wolfes erhalten werden soll und zweitens, weil die Wolfs-Hund-Mischlinge zutraulicher sind als ihre reinrassigen Artgenossen und so zur Gefahr für Tier UND Mensch werden können. Denn durch die Vermischung von Hund und Wolf komme es zu genetischen Veränderungen, heißt es vom Landesamt für Umwelt. Das könne zu einer Verschlechterung des Genpools führen.

Tier muss Gefährdung darstellen

Die entscheidende Frage, die in allen Fällen zugrunde liegt, wenn über Leben und Tod von Tieren in freier Wildbahn diskutiert wird, ist: Stellt das Tier eine Gefahr dar oder nicht? Eine pauschale Antwort gibt es darauf nicht, heißt es von den zuständigen Behörden "Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, bei der das jeweilige Für und Wider unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes abgewogen wird. Je gravierender ein drohender Schaden ist, desto niedriger sind die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und dementsprechend ein behördliches Einschreiten", teilt das Landratsamt Kitzingen BR24 auf Anfrage mit.

Für Haustiere gibt es eine Einfangfrist

Bei entlaufenen Haustieren, egal ob Ziege, Kuh oder Pferd, liegt es zunächst am Besitzer der Tiere, welches Schicksal sie ereilt. Denn zunächst muss dem Besitzer die Möglichkeit eingeräumt werden, die Tiere wieder einzufangen. "Das ist ja auch in dessen Interesse, seine Tiere lebend wieder zu kriegen", sagt Steffen Jodl vom Bund Naturschutz. Dafür hat der Besitzer etwa ein halbes Jahr Zeit. "Man muss den Besitz aufgegeben haben. Wenn also ein Damhirsch aus dem Tierpark Sommerhausen ausbrechen würde, würde man zunächst mal sehen, dass man dem wieder habhaft wird, da hat man eine gewisse Zeit, und wenn der sich dann halt immer rarer macht, wenn man den nicht mehr sieht, wird irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo man vielleicht die Suche aufgibt und dann wird’s sozusagen zum Wild", ergänzt Jäger und Naturschützer Wolfgang Schölch. Im Fall des Damhirsches sogar jagdbares Wild, es ist zum Abschuss freigegeben.

Schießen nur auf Antrag

Ein bißchen anders ist es bei nicht jagdbarem Wild, wie etwa den Ziegen aus dem Landkreis Kitzingen. Hier handelt die Waffenbehörde am Landratsamt im Rahmen der Schießerlaubnis nicht von Amts wegen, sondern auf Antrag, in dem Fall auf Antrag der Gemeinde Mainbernheim. Für die Erteilung einer Schießerlaubnis ist das notwendige Bedürfnis entscheidend, welches seitens des Antragsstellers "glaubhaft" gemacht werden muss, heißt es aus dem Landratsamt Würzburg: "Dies kann grundsätzlich. auch entlaufene Ziegen betreffen, welche Personen oder Sachwerte gefährden. Die Erteilung der Schießerlaubnis hängt dann von der Begründung des Antragstellers ab. Die Behörde hat demgegenüber die Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung abzuwägen."

Entlaufene Haustiere sind nicht "jagdbar"

In der Regel ist es bei entlaufenen Haustieren also ganz einfach, egal ob Ziege, Pferd oder Kuh, lacht Wolfgang Schölch: "Bei einer Kuh, die ist natürlich kein jagdbares Wild, darf natürlich kein Jäger schießen. Da wäre es so, dass man dem habhaft werden muss und wenn es dann entlang von Straßen vielleicht eine Verkehrsgefährdung gibt, dass dann die Polizei das Tier tatsächlich dann töten würde, wenn man es nicht mehr kriegen würde und es eine Gefahr darstellen würde."

So wie bei den Mainbernheimer Ziegen, nur dass da der Jäger zum Zug kam, weil die Polizei an den Viechern scheiterte. Doch letztendlich ist es immer vom jeweiligen Fall abhängig, ob ein Tier sein Leben in Freiheit genießen darf oder ob es in Frieden ruhen muss.