Video kursiert auf Social Media: Neue Wolfssichtung in der Rhön?

Begegnung mit einem Wolf: Wie verhalten?

Wer auf einen Wolf trifft, sollte auf alle Fälle Ruhe bewahren und nicht wegrennen. Oft bleibt das Tier nur kurz stehen, schaut neugierig und läuft dann wieder weiter. Sollte das Tier trotzdem näherkommen, ist es ratsam, sich groß zu machen, in die Hände zu klatschen und laut zu reden. Ein Hund sollte auf alle Fälle angeleint werden. Auf keinen Fall sollten Wölfe gefüttert werden: Die Tiere lernen sonst sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und suchen dann eventuell aktiv die Nähe von Menschen.

Immer wieder Wolfssichtungen in Bayern

Wölfe sind grundsätzlich vorsichtig und meiden Menschen, heißt es von der Polizei. In dicht besiedelten Kulturlandschaften wie Deutschland komme es dennoch vor, dass Wölfe an Dörfern vorbeilaufen oder Streusiedlungen durchqueren. Da Wölfe überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv sind, geschieht dies meistens während der Dunkelheit. Vereinzelte Sichtungen von Wölfen tagsüber im Siedlungsbereich seien möglich. Ähnliches Verhalten kennt man auch von Rehen und Füchsen.

Zuletzt wurde im Ebersberger Forst ein Wolf vermutet. In der Nähe des Truppenübungsplatzes von Wildflecken wurde ein Wolfspaar im Dezember per DNA-Probe bestätigt. Weil die Wolfpopulation weiter wächst, gibt es auch immer mehr Wolfsrisse. So sorgen sich unter anderem Bergbauern wegen der Wölfe und fordern deren Abschuss.