Maulwürfe gefährden Fußballsaison im Landkreis Würzburg

Es ist ein Bild der Verwüstung: Der Fußballplatz des TSV Goßmannsdorf im Landkreis Würzburg gleicht aktuell einer Buckelpiste. Auf der einen Spielhälfte findet sich statt Gras vor allem weiche, aufgewühlte Erde. "Da wird noch ein saftiger Betrag auf uns zukommen, um den Platz wieder herzurichten", so Mark Seyrich, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Trotzdem sei er froh, dass der Platz bald endlich wieder normal bespielbar sein könnte. Denn daran war bis vor Kurzem kaum zu denken.

Verletzungsgefahr durch Maulwurfsgänge: "Das kann richtig wehtun."

Das Problem: Der Maulwurf hat sich auf dem Gelände breitgemacht. Bereits 2019 ist er eingewandert. Richtig schlimm sei das Problem aber erst im vergangenen Jahr geworden, so Seyrich. Teilweise 160 Hügel hatten die Goßmannsdorfer auf dem Platz. Die seien aber gar nicht das Hauptproblem, so der Vorsitzende. Gefährlich wurde das Spiel vor allem durch die unterirdisch verlaufenden Gänge. Mehrere Spieler seien schon eingebrochen, wären umgeknickt und hätten sich verletzt. "Das kann richtig wehtun", so Seyrich. Regelmäßig hat der Verein daher auf sein Heimrecht verzichtet, nur auf einer Platzhälfte trainiert.

Ausbreitung dank Corona? Mehrere Vereine im Landkreis Würzburg betroffen

Für gewöhnlich sind Maulwürfe auf Fußballplätzen eher selten. Die nahezu blinden Tiere sind unter der Erde auf ihren Tastsinn angewiesen und meiden daher Lärm und Erschütterung. Dass das Problem derzeit gehäuft auftritt, könnte mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, so Steffen Jodl, Leiter der BUND Naturschutz-Kreisgruppe Würzburg. Durch die Einstellung des Spielbetriebs hätten die Tiere sich auf den Plätzen plötzlich wohlgefühlt.

Aktuell hat sich der Wühler im Landkreis Würzburg vor allem in Mainnähe breitgemacht. Betroffen sind unter anderem Fußballplätze der TSG Sommerhausen, des SV Kleinochsenfurt sowie der Trainingsplatz des Ochsenfurter FV. Auch andere Vereine am Main wie der FC Fahr (Lkr. Kitzingen) melden Probleme.

Geschützte Art: So könn(t)en Maulwürfe vergrämt werden

Die kleinen Tiere loszuwerden ist jedoch alles andere als einfach, da der Maulwurf in Deutschland zu den nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützten Arten gehört und nicht getötet werden darf. Stattdessen kann versucht werden, das Tier zu vergrämen, beispielsweise durch Erschütterung, akustische Signale oder unangenehme Gerüchen, wie von Knoblauch, Essigessenz oder Buttersäure. Hilft das nichts, kann er mit Ausnahmegenehmigung der Höheren Naturschutzbehörden abgefangen werden. Dafür muss jedoch zunächst eine sogenannte Vertikalsperre rund um den Fußballplatz in die Erde eingelassen werden, um zu verhindern, dass der Maulwurf erneut zuwandern kann.