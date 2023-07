A93: Lkw mit 2.800 Hühnern in Gitterboxen umgekippt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A93 bei Schönwald im Landkreis Wunsiedel ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen mit 2.800 Hühnern an Bord umgekippt. Laut Polizeiangaben könnte ein Sekundenschlaf des Fahrers dafür verantwortlich gewesen sein, dass der Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte.

Umgekippter Lkw: Hühner mittels Belüfter mit Sauerstoff versorgt

Gegen 4.30 Uhr war die Feuerwehr aufgrund des Unfalls verständigt worden. Der 23-jährige Fahrer des 40-Tonners wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bei dem Unfall eingeklemmt, konnte sich jedoch selbst befreien. Er trug leichte Verletzungen davon.

Die Feuerwehr versorgte die Hühner mithilfe eines Belüfters zunächst mit Sauerstoff und kümmerten sich darum, auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Zur Stunde werden die Masthähnchen in den Gitterboxen auf ein Ersatzfahrzeug geladen. Außerdem soll ein Kran den umgekippten Lastwagen aufstellen. Das THW unterstützt die Feuerwehr bei der Rettung der Tiere.

Verkehrsbehinderungen nach Unfall eines Tiertransporters auf A93

Die Verkehrsbehinderungen auf der A93 bei Schönwald dauern deshalb voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden an. Aktuell wird der Verkehr an der Anschlussstelle Schönwald ausgeleitet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Dem Unfallfahrer droht ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.