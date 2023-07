Aschaffenburger Schlachthof: Betreiber äußert sich erstmals

"Wir sind überrascht, verärgert und beschämt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend waren, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der vom Betrieb aufgestellten internen Regeln zu gewährleisten", teilt nun der Betriebsleiter des Aschaffenburger Schlachthofs Michael Kolb mit. Damit reagiert der Betreiber zum ersten Mal auf schwerwiegende Vorwürfe. Vergangene Woche war der Betrieb des Schlachthofs wegen des Verdachts auf Tierquälerei durch die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) eingestellt worden.

Betriebsleitung arbeitet an Maßnahmen

Die Betriebsleitung habe umgehend gehandelt, die Vorwürfe überprüft und Maßnahmen ergriffen, heißt es in einer Pressemeldung des Betreibers weiter. Demnach habe man etwa die betroffenen Mitarbeiter von ihrer bisherigen Tätigkeit entbunden.

"Schon bisher wird das Personal regelmäßig geschult. Da trotz aller bisherigen Maßnahmen der ordnungsgemäße Betrieb offensichtlich nicht vollumfänglich gewährleistet werden konnte, hat die Betriebsleitung ein neues Konzept entwickelt, das derzeit mit den zuständigen Behörden abgestimmt wird", heißt es weiter.

In Zukunft soll unter anderem das Kontrollsystem intensiviert und die Video-Überwachung erweitert werden. "Die Betriebsleitung unternimmt alles, damit sich solche Vorgänge nicht mehr wiederholen können und baldmöglichst die Arbeit wieder aufgenommen werden kann", so Kolb.

Anhaltspunkte für teils schwerwiegende Tierschutzverstöße

Vergangene Woche hat die KBLV Videomaterial von der Tierrechtsorganisation "Soko Tierschutz" erhalten. Aus dem Material hätten sich konkrete Anhaltspunkte für teils schwerwiegende Tierschutzverstöße im Schlachtprozess in einem Schlachthof in Aschaffenburg ergeben. Daraufhin wurde der Betrieb unangekündigt durchsucht. Die KBLV untersagte letzte Woche den Betrieb vorerst und wertet derzeit die Beweise aus.

Tierrechtsorganisation deckt Verstöße auf

Auf Facebook schreibt die "Soko Tierschutz", sie habe "entsetzliche Tierquälerei" im Aschaffenburger Schlachthof aufgedeckt. In den Videoaufnahmen sei zu sehen, dass die Tiere "regelrecht geschächtet, also bei Bewusstsein geschlachtet" wurden. "Schweineaugen wurden noch lebenden Tieren ausgerissen. Folter mit Elektroschockern, bis zu 40 mal hintereinander", beschreiben die Tierschützer.

Am Freitag wurde auf Anordnung eines Ermittlungsrichters am Amtsgericht Aschaffenburg das Gelände des Schlachthofs durchsucht. Die sichergestellten Beweismaterialien werden derzeit gesichtet. Den Beschuldigten wird Straftaten der quälerischen Tiermisshandlung gemäß § 17 Nr. 2 Tierschutzgesetz zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Am Dienstag, den 25. Juli, wird der Fall in der ARD-Sendung "Fakt" aufgegriffen.