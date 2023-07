Neue Forschungskuppel auf Deutschlands höchstem Berg

Forschungsstation gilt als eine der modernsten der Welt

Rund 5,5 Millionen Euro hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung dem Projekt zugesichert. Hochempfindliche Messgeräte, wie ein Spektrometer, werden in der Forschungseinrichtung verbaut. Das Observatorium auf 2.962 Metern gilt damit als eines der modernsten der Welt.

Der Standort auf Deutschlands höchsten Berg ist nicht zufällig gewählt. "Die Zugspitze ist ein besonderer Ort, allein aufgrund der Höhe. Wir sind hier frei von lokalen Quellen und haben damit Informationen aus diesen Atmosphärenmessungen, die aussagekräftig sind für große geografische Areale", erklärt Sussmann.

Grund für Methananstieg in der Atmosphäre

Gerade die Methanmessung am Gipfelkreuz ist aussagekräftig für die komplette nördliche Hemisphäre. In den letzten Jahren bemerken die Forscher einen starken Neuanstieg des Klimagases. Die Ursache verortet der Wissenschaftler in Amerika: Fracking, die Erdgasgewinnung mit diesen nicht-konventionellen Methoden, sei der Antreiber für diesen neuerlichen Methananstieg.

Methan ist hundertfach klimawirksamer als CO2 – und dazu noch langlebig. Zehn Jahre bleibt es in der Atmosphäre und verteilt sich komplett in der Hemisphäre. Der Methanausstoß in Amerika betrifft damit auch Deutschland.