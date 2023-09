Bayer mit 20 Kängurus Dieser Bayer hat über 20 Kängurus im Garten

Ein Stück Australien in Bayern! Norbert hat über 20 Kängurus in seinem Garten in Mittelfranken. Er war Überraschungsgast bei "Wer? Wie? Was?" - ob BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn erraten hat, was für eine süße Geschichte Norbert dabei hat?