Muskel-Model in Korea Dieser Oberpfälzer ist nicht nur "Physical", sondern ein Star in Südkorea

Wer? Wie? Was?: Florian ist ein Star in Südkorea

Muskel-Model in Südkorea

Florian stammt ursprünglich aus der Oberpfalz und war heute früh der Überraschungsgast bei "Wer? Wie? Was?" mit Marcus Fahn am Morgen auf BAYERN 1. Während seines Studiums war er das erste Mal in Südkorea. Nicht nur weil er blond und blauäugig ist, fällt Florian dort auf. Florian hat auch einen durch und durch muskulösen Körper. Mittlerweile ist er ein gefeierter Fernsehstar in Südkorea, lebt dort die meiste Zeit und erobert seit einer Netflix-Serie - er war der Deutsche in "Physical" - auch die Muskel-Fans in Europa und Amerika.