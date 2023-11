Die Woidboyz & das 80er-Gefühl BAYERN 1 Summer of Music Festival 2023

Auf dem Weg nach Marktredwitz zum "BAYERN 1 Summer of Music Festival" haben die Woidboyz in mehreren Orten das 80er Gefühl eingefangen. Sehen Sie hier das Video, in dem die Woidboyz das tolle Event mit Marcus Fahn Revue passieren lassen, mit Auftritten von Kim Wilde und der Spider Murphy Gang.