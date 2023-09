Letzte bierbrauende Nonne Diese Nonne aus Niederbayern ist die weltweit einzige “Brauschwester”

Die weltweit einzige "Brauschwester"

"Doris und ihre Schwestern leben streng nach 10 Geboten. Sie selbst sogar nach 11". Diesen Hinweis hat BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn vorab bekommen. Diesmal hat er es tatsächlich geschafft, die besondere Geschichte von Schwester Doris zu erraten (hier nachhören). Sie ist nämlich die letzte Nonne weltweit, die noch selbst Bier braut! Warum es keine Nachfolgerinnen gibt und was sie mit all dem Bier macht, verrät sie in "Wer? Wie? Was" - Bayerns spannendster Radiominute. Und natürlich haben die BAYERN 1 Woidboyz sie in Niederbayern besucht und ihre Braukunst verköstigt!