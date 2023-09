Erfinderin der Surf-Welle Diese Oberpfälzerin hat eine Welle erfunden

Erfinderin der mobilen Surf-Welle

Susi und ihr Mann haben etwas erfunden, das mittlerweile in rund 20 Städten auf der ganzen Welt die Blicke auf sich zieht. Die beiden haben nämlich die erste mobile Surfwelle der Welt entwickelt. Quasi ein riesiges, mobiles Schwimmbecken, in dem durch Luft eine echte Surfwelle entsteht. Perfekt also für Wassersportfans. Wie die beiden darauf kamen und warum Susi für 2024 nach einem neuen Standort in Bayern Ausschau hält - das verrät Sie BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn in "Wer? Wie? Was?".