Jugendlicher, der Glockenklänge sammelt Dieser junge Oberbayer sammelt den Sound von Kirchenglocken

Dieser Teenager sammelt Glockenklänge

Christoph steht auf ungewöhnliche Beats. Er sammelt nämlich Kirchenglockenläuten, klettert hoch in die Kirchtürme, baut sein Equipment auf und nimmt dann die Glockenschläge auf. Was ihn besonders fasziniert, wie sich das anfühlt und welches Feedback der 20-jährige auf sein außergewöhnliches Hobby bekommt - das verrät er BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn in Bayerns spannendster Radiominute "Wer? Wie? Was?".

Auch die Woidboyz haben es sich natürlich nicht nehmen lassen, sich das mal genauer anzuhören.