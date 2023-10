Tandemfriseur schneidet auf dem Tandem Haare Dieser Oberpfälzer schneidet Haare beim Radeln

Tandemfriseur schneidet auf dem Tandem Haare

Alberts große Leidenschaft ist das Haareschneiden. Aber ein eigener Laden allein reicht ihm nicht. Albert ist der vermutlich einzige Friseur im Freistaat, der seinen Kunden auf dem Tandem die Haare schneidet! Kunde vorne - er hinten. Und das auch noch während der Fahrt. Ob er sich in einer Kurve auch schon mal verschnitten hat, welche Kunden bei so einer Tour mitmachen - das erzählt Albert unserem BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn in Bayerns spannendster Radiominute - "Wer? Wie? Was?". Und natürlich ließ sich einer von den Woidboyz bei ihrem Besuch bei Albert, auch direkt einen neuen Haarschnitt verpassen.