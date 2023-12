Leo besiegt Krankheit Sternstunden und der VKKK unterstützen krebskranke Kinder und deren Familien

Leo aus Ruhmannsfelden hatte als Kind Leukämie. Seine Eltern waren ziemlich überfordert mit der ganz neuen Situation und suchten Unterstützung beim VKKK. Der Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern e.V. half der Familie vom ersten Tag an so gut es ging bei Leo zu sein, kümmerte sich um diverse Anträge und Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des kranken Kindes und hat die Familie durch die schwere Zeit während Leos Erkrankung geführt.

Sternstunden - die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk unterstützen genau Einrichtungen, wie den VKKK und helfen damit Kindern in Not.