Geschicklichkeitsfahren Diese Fränkin zählt zu den geschicktesten Autofahrerinnen im Land

Was macht eine Geschicklichkeitsfahrerin?

"Simone schaut gerne und oft in den Spiegel". Das war der Hinweis für BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn heute, um auf die Geschichte seines Überraschungsgastes zu kommen. Dabei schaut Simone nicht aus Eitelkeit so häufig in den Spiegel - sie ist Geschicklichkeitsfahrerin und kann ihr Auto in Windeseile zentimetergenau einparken oder an Hindernissen vorbeifahren. Wie sie zu diesem außergewöhnlichen Hobby gekommen ist, erzählt sie Marcus Fahn in "Wer? Wie? Was?" - Bayerns spannendster Radiominute.