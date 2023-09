Meermann aus Bayern Dieser Oberbayer ist einer der erfolgreichsten Meermänner

Meermann aus Bayern

Eigentlich wollte er nur seine Tochter zum Meerjungfrauen-Schwimmkurs bringen - dann hat es ihn selbst gepackt. Alexander ist Meermann aus Leidenschaft, hat sogar schon mal den Titel "schnellster Meermann Deutschlands" geholt. In "Wer? Wie? Was?" mit BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn erzählt er, was ihn am Meermann-Dasein fasziniert. Die Woidboyz haben natürlich auch gemeinsam mit Alexander die Flosse geschwungen - wie sich Uli als Meermann so angestellt hat, sehen Sie im Video.