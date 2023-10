"Wiesn-Grippe": Wenn dem Oktoberfest die Erkältungswelle folgt

In Bayern wird an mittlerweile 24 Standorten zweimal in der Woche das Abwasser auf Bestandteile des Coronavirus untersucht. Damit sei ungefähr ein Drittel der Bevölkerung abdeckt, sagt der Molekularbiologe Peter-Luis Plaumann, der die Proben im Labor des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen (LGL) analysiert. Das gebe einen guten Eindruck vom Infektionsgeschehen, vor allem, weil auch suburbane und ländliche Regionen abgedeckt seien.

Im Moment wird beim Abwassermonitoring nur auf SARS-CoV-2 getestet. Für die Zukunft ist aber geplant, das Abwasser auch auf Influenza-Viren und RSV, ein weit verbreitetes Erkältungsvirus, zu testen. Das soll dann an insgesamt 30 Standorten geschehen.

Neben dem Nutzen des Abwassermonitorings sieht der Virologe Oliver Keppler vom Pettenkofer-Institut in München aber auch die Grenzen der Methode: "Sie erlaubt keinen Rückschluss auf die Krankheitsschwere, die Zahl der infizierten Menschen oder den Ort der Übertragung des Infektionserregers. insbesondere die Krankheitslast muss in der ärztlichen Versorgung beurteilt werden."