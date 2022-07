Wie die Corona-Zahlen nach der Erlanger Bergkirchweih hochgingen

Dass dies auch in Erlangen der Fall ist, bestätigt Christian Bogdan, Professor für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie am Uniklinikum Erlangen und Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko). "Im Klinikum hat die Anzahl der Patienten, die genuin wegen Corona-Infektionen aufgenommen werden, die hohen Fallzahlen in keiner Weise abgebildet", sagt der Experte.

Aufgrund des universellen Aufnahme-Screenings würden immer wieder Menschen herausgepickt, die bei der Aufnahme positiv sind, obwohl sie wegen etwas ganz anderem gekommen seien. Die hohen Fallzahlen hätten in Erlangen jedenfalls zu keiner Überlastung mit hohen Patientenzahlen in den Normal- oder Intensivstationen geführt.

Krankenstand durch vermehrte Corona-Fälle ist das eigentliche Problem der Kliniken

Das eigentliche Problem für das Gesundheitssystem, so Professor Bogdan, liege an anderer Stelle: Die hohen Fallzahlen beträfen natürlich auch Mitarbeiter der Kliniken und Krankenhäuser. Wenn viele von ihnen dann nicht zur Arbeit gehen könnten, auch wenn die Infektion in den meisten Fällen mild verlaufe, dann habe das natürlich grundsätzlich eine negative Auswirkung.

Diese Auswirkungen habe man im Klinikum Erlangen im zeitlichen Zusammenhang mit der Bergkirchweih zu spüren bekommen: "Man kann die vermehrten Ausfälle natürlich mit der Kirchweih in kausalen Zusammenhang stellen", sagt Christian Bogdan. "Und natürlich hatten wir auch Fälle, wo die kranken Mitarbeiter angegeben haben, dass sie gemeinsam die Bergkirchweih besucht haben." Der hohe Krankenstand habe selbstredend gewisse Konsequenzen – etwa, dass diejenigen, die nicht erkrankt seien, einspringen und Ausfälle kompensieren müssten.

Volksfest ein Grund für Anstieg der Fallzahlen – aber nicht der einzige

Laut dem Infektionsimmunologen ist es unstrittig, dass während des Volksfestes die Zahl der Fälle weiter angestiegen ist und dass es insofern einen Zusammenhang gibt. Allerdings sei es ein grundsätzlicher Fehler anzunehmen, dass alle Fälle, die in der Zeitperiode aufgetreten sind, auf dieses eine Ereignis zurückzuführen seien. So habe es in der Beobachtungszeit auch noch genügend andere Veranstaltungen und Zusammenkünfte ohne Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen gegeben, wie zum Beispiel die Rückkehr von Urlaubsreisenden im Rahmen der Pfingstferien.

Aus Sicht von Bogdan gibt die aktuelle Situation derzeit auch keinen Anlass, wieder strenge Reglementierungen einzuführen. Wichtig seien jetzt vor allem zwei Dinge: zum einen, dass Menschen, für die eine SARS-CoV-2 Infektion ein größeres Risiko darstellt, geschützt werden und sich auch selbst schützen (etwa durch freiwilliges Maskentragen). Und dass sich möglichst viele Menschen – sofern noch nicht geschehen – gegen Covid-19 entsprechend den Stiko-Empfehlungen impfen bzw. boostern lassen: "Die Impfung bietet unverändert Schutz vor schweren und tödlich verlaufenden Covid-19-Erkrankungen", so der Professor für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie.