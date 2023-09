Wiesn, Viren und Corona: So schätzen Infektiologen die Lage ein

Corona hat seinen Schrecken in weiten Teilen verloren: Dieses Jahr besorgt Sars-CoV-2 die Infektiologen vor dem größten Volksfest der Welt nicht mehr, als alle übrigen Erkältungskrankheiten. Obwohl die Corona-Kurve in Bayern auf niedrigem Niveau wieder leicht ansteigt, sehen Fachleute in der Entwicklung aktuell keinen Grund zur Beunruhigung. So sieht etwa der Leiter der Infektiologie des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München, Christoph Spinner, keine Notwendigkeit mehr, Sars-CoV-2 noch besonders herauszuheben.

Und auch Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie des Schwabinger Klinikums, der Anfang 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt hatte, sagt: "Das Infektionsgeschehen kann durch die Wiesn etwas angeheizt werden." Es sei aber anders als in den ersten beiden Pandemie-Jahren absolut vertretbar, das Volksfest wie früher zu feiern. "Die Wiesn wird nicht dazu führen, dass die Intensivstationen volllaufen."

"Wiesn-Grippe" - ein bekanntes Phänomen

Jedoch bleibt die Wiesn mit ihrer bierseligen Enge voller Festzelte, zu der vom 16. September bis 3. Oktober rund sechs Millionen Gäste aus aller Welt erwartet werden, auch ein Hotspot für leicht übertragbare Erkältungskrankheiten und Krankheitskeime. Schon vor der Pandemie grassierte alljährlich kurz nach dem Anstich in München die sogenannte "Wiesn-Grippe", die zum Oktoberfest gehört wie die Maß Bier und das Hendl.

Impfung für Risikogruppen empfohlen - nicht nur gegen Corona

Obwohl Infektiologe Wendtner, in der Pandemie einer der Vorsichtigsten in der Diskussion um Corona-Schutzmaßnahmen, diesem Herbst und Winter erstmals einigermaßen entspannt entgegensieht, rät er dennoch - unabhängig von der Wiesn - zur Impfung. Risikopatienten, Älteren und Gesundheitspersonal empfiehlt er, sich gegen Corona impfen zu lassen, ebenso gegen Grippe und unter Umständen auch gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV).

Sowohl die Grippe als auch die RSV-Saison waren 2022 verhältnismäßig früh gestartet, im September und Oktober - genau zur Wiesn-Zeit. Mit einer Impf-Vorsorge für die Wiesn könnte es zeitlich aber knapp werden.