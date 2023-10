Die Corona-Zahlen steigen wieder - Wie ist die Lage?

Die Fallzahlen von Corona-Infektionen haben sich in den letzten Wochen wieder leicht nach oben bewegt. Sagen jedenfalls die Wissenschaftler. Aber woher wissen sie das? Schließlich machen längst nicht mehr so viele Menschen einen Schnell- oder PCR-Test wie zur Zeit der Pandemie.

Corona-Aktivität lässt sich im Abwasser nachweisen

Der Grund ist folgender: Wer Corona im Körper hat, scheidet es auch wieder aus. Dieses Prinzip macht man sich beim sogenannten Abwassermonitoring zunutze. Putzt sich ein Corona-Infizierter beispielsweise die Zähne, liefert das Abwasser hinterher wichtige Daten.

Das Abwasser von aktuell 24 bayerischen Standorten wird wöchentlich analysiert und dabei die Menge an Corona-Genen nachgewiesen, die von Infizierten ausgeschiedenen wurden. Durch die Messung lässt sich ein Trend für die tatsächliche Corona-Situation ablesen. Denn aktuell wird kaum noch mit herkömmlichen PCR oder Antigen-Tests getestet.

Abwassermonitoring ist also die einzige Methode, mit der man sich einen Überblick über die aktuelle Lage verschaffen kann. Wie stark Corona in Bayern gerade verbreitet ist und wie das an den 24 Messstellen ablesen lässt, erfahren Sie stets aktuell hier.

Rasanter Anstieg in München, fallender Trend in Straubing

Aktuell ist Volksfestzeit. Das lässt sich aus den Daten des Abwassermonitorings ablesen: Wie die letzten Jahre auch, stieg die Anzahl der Genkopien im Abwasser rund um die großen Feste in den jeweiligen Städten an.

Besonders eindrücklich kann man dies am Beispiel Straubing erkennen. Hier fand Mitte August das Gäubodenvolksfest statt. Die Corona-Zahlen stiegen in der ersten Woche nach dem Festbeginn zunächst rapide an. Zwei Wochen nach Ende des Fests war die Anzahl der Corona-Genkopien im Straubinger Abwasser wieder auf Normalniveau.