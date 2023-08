Vögel in Not – Ehrenamtliche Hilfe für Mauersegler

Sie fliegen tagelang ohne Pause, sie fressen und schlafen sogar in der Luft. So ziehen Mauersegler jedes Jahr Ende April Tausende Kilometer aus Afrika in unsere Städte: zum Brüten. Mauersegler bringen uns den Sommer und nehmen uns die lästigen Mücken – das macht sie zu echten Sympathieträgern. Doch unsere Sommer verändern sich und mit ihnen die Bedingungen für die treuen Sommerboten. Seit 2016 steht der Mauersegler auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Vogelarten.

Ehrenamtliche Hilfe seit mehr als 25 Jahren

Im Wohnzimmer von Familie Kistler in München ist es im Sommer ziemlich laut. Etwa 20 Mauersegler tummeln sich in aufeinandergestapelten Schuhkartons und Kisten mit Löchern. Sie warten darauf, dass Margarete Kistler ihre hungrigen Schnäbel mit einer Ladung Heimchen (Hausgrillen) stopft.

Seit mehr als 25 Jahren kümmern sich Margarete und Anton Kistler ehrenamtlich um verletzte oder erschöpfte Mauersegler. Ein Fulltime-Job für die beiden Rentner. "Wir haben jetzt im Schnitt über 30 Jungvögel", sagt Margarete Kistler. Fünf bis sechs Mal pro Tag wollen die gefüttert werden, das muss vorbereitet sein. Die Boxen müssen immer wieder gesäubert werden. In den Sommermonaten mal ein paar Tage wegfahren – für die Eheleute nicht machbar. Ende Mai haben heuer die ersten Mauersegler in Kistlers Wohnzimmer Unterschlupf gefunden. Ein bis drei Wochen werden sie versorgt, bis die Tiere wieder flugfähig sind.

Täglich rufen etwa 20 Menschen an, die Hilfe für Mauersegler suchen. Margarete Kistler leistet Erstberatung am Telefon. Das Wichtigste sei, die Vögel niemals in die Luft werfen, um ihnen Starthilfe zu geben. Das sei ein weit verbreiteter Mythos. Die Verletzungsgefahr für die Vögel ist viel zu groß. Sind sie zu früh aus ihren Nestern gefallen, können sie schlicht noch nicht fliegen.

Situation der Mauersegler verschlechtert sich

Mauersegler haben es in den vergangenen Jahren immer schwerer, sagt Sylvia Weber, Gebäudebrüter-Expertin des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV). "Wir beobachten seit etwa 2013 einen wirklich spürbaren Rückgang der Münchner Bestände." Auch der Naturschutzbund Deutschland (NABU) zählt jedes Jahr weniger Mauersegler. Schon 2019 zeigte sich in der Stunde der Gartenvögel, dass die Population der Mauersegler sich um mehr als die Hälfte verringert hat. Gründe sieht Sylvia Weber vom LBV vor allem in der schlechten Brutplatzsituation.

Weniger Brutplätze, weniger Nahrung, mehr Hitze und Regen

Mauersegler sind sehr ortstreu und auf ihre Brutplätze unter Dächern, an Fassaden oder Regenrinnen angewiesen. Werden Häuser gedämmt und bekommen eine neue Fassade, bleiben oft kaum Unterschlupfmöglichkeiten für die Vögel. Ein einfaches Mittel wäre, mehr Nistkästen aufzuhängen. Aber auch die Nahrungssituation wird immer schwieriger. Mauersegler ernähren sich ausschließlich von Insekten – und die werden seit Jahren immer weniger.

Und dann gibt es da noch die klimabedingten Wetterextreme. Selbst wenn Mauersegler einen geeigneten Platz und einen Partner oder eine Partnerin finden – die langanhaltende Hitze unter den Dächern der Stadt bleibt ein großes Problem: "Wir erleben, dass Mauerseglerküken oder Nestlinge, die noch gar nicht flugfähig sind, aufgrund großer Hitze von ihren Dächern abgesprungen sind." Diese landen dann in einer der wenigen Auffangstationen, wie der bei Familie Kistler.