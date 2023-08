Tornado bei Bayreuth - Schaden noch unklar

Am Freitag ist in den Mittagsstunden eine Windhose in der Nähe von Bayreuth gemeldet worden. Wie stark dieser Tornado war, wird die Schadensaufnahme zeigen. Man darf hier von einem "Typ-2-Tornado" ausgehen, also ein im Vergleich zu nordamerikanischen Tornados relativ schwacher Wirbelsturm mit Windstärken zwischen 70 und 120 km/h. Ob und welcher Schaden durch die Windhose entstanden ist, ist noch unklar.

Es war ein echter Tornado: Markenzeichen Wolkenrüssel

Meldungen über Tornados klingen zunächst dramatisch. Doch bei solchen Meldungen muss man aufpassen, ob es sich tatsächlich um einen Wirbelsturm handelt. Oft wird bei schmalen Schneisen der Zerstörung (umgestürzte Bäume, Autos, Bauwerke etc.) automatisch auf einen solchen Sturmwirbel geschlossen. Das ist aber voreilig, denn in vielen Fällen werden räumlich konzentrierte Schadensschneisen dieser Art von Gewitterfallböen, sogenannten Downbursts, verursacht.

Eine solche Verwechslung ist in diesem Fall aber ausgeschlossen. Von dem Wirbelsturm, im Fachjargon Tornado, liegen aus den sozialen Netzwerken zahlreiche Bilder und Videos vor. Sie zeigen eindeutig sein Markenzeichen: den bis in der Nähe des Bodens reichenden Wolkenrüssel. Ein echter Tornado also!