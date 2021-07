Faktenfuchs: Klimawandel heute - wie Bayern ihn schon spürt

Eine Folge der Erwärmung: Mehr heiße Tage oder Hitzetage. Das sind Tage, an denen die Höchsttemperatur über 30 Grad liegt. Von 1991-2020 gab es im bayerischen Mittel 5,5 mehr Hitzetage pro Jahr als 1961-1990.

Auf den ersten Blick könnte man denken, dass das einfach nur ein paar mehr Tage am See bedeutet. BR-Meteorologe Michael Sachweh sagt dagegen, dass die längeren Hitzewellen eine der größten Gefahren des Klimawandels sind, mit der die Menschen in Deutschland zurechtkommen müssen. Das gelte besonders für Ältere. "Menschen ab 70 Jahren aufwärts leiden ganz besonders an diesen Hitzewellen, weil sie von ihrer Physiologie her nicht so anpassungsfähig sind."

Hitzewellen haben auch in Bayern bereits viele Tote gefordert

In der jüngsten Vergangenheit haben Jahre mit besonders langen Hitzeperioden laut Michael Sachweh deshalb bereits tausende Todesopfer in Bayern gefordert. Die internationale Studienreihe "The Lancet Countdown" etwa hat 2020 berichtet, dass es im Jahr 2018 in Deutschland rund 20.200 Todesfälle bei über 65-Jährigen im Zusammenhang mit Hitze gab. "Das sind meines Erachtens die viel, viel schlimmere Auswirkungen des Klimawandels, die Opfer durch Hitzewellen, als durch lokale Wetterereignisse wie Starkregen."

In Bayern sind bisher vor allem niedrig gelegene Regionen wie Unter-, Mittel- und Oberfranken vom Anstieg der Hitzetage betroffen. An der Wetterstation in Würzburg etwa wurden statt mittleren sieben Hitzetagen im Jahr (1961-1990) nun 16 gemessen (1991-2020). Die folgende Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen der Höhenlage und der Anzahl an zusätzlichen heißen Tagen - wählen Sie einen Punkt aus, um Einzelheiten zur Station und der Entwicklung zu erfahren: