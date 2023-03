Cooler Geburtstag: Das sollten Sie über Tiefkühlkost wissen!

Tiefgefroren halten sich Vitamine besser

Wir verbrauchen, so das Deutsche Tiefkühlinstitut, rund 46 Kilo Tiefkühlkost pro Kopf im Jahr - und das zu Recht! Denn schockgefrostet liefern Früchte und Gemüse Frische das ganze Jahr über. Sie können gefroren sogar vitaminreicher sein als "frisches" Gemüse, denn dieses hat oft einen weiten Weg hinter sich, bevor es im Supermarkt landet, und dann womöglich noch einige Tage zuhause gelagert wird. Denn Tiefkühlgemüse oder -obst wird oft frisch vom Feld schockgefroren. Dadurch bleiben wichtige licht- und luftempfindliche Vitamine erhalten. So hat ein Brokkoli aus der Kühltruhe rund 84 Prozent Vitamin C. Frischer Brokkoli hingegen, der schon einige Tage "liegt", gerade mal ein Viertel davon.

Geschmack und wertvolle Inhaltsstoffe bleiben im Gefrierschrank also weitgehend erhalten. Zudem stoppt Einfrieren das Wachstum von Mikroorganismen.

Warum werden Beeren nach dem Auftauen matschig?

Nicht immer allerdings sieht Gefriergut nach dem Auftauen so appetitlich aus wie vorher. Jeder, der schon einmal Beeren eingefroren hat, weiß, dass sie beim Auftauen matschig werden können. Das Matschen hat physikalische Gründe: Beim normalen Einfrieren dringt die Kälte nur langsam in die Frucht ein. Je langsamer sich das Wasser abkühlt, umso größer werden die Eiskristalle in der Beere. Eis braucht außerdem mehr Platz als Wasser. Beim Ausdehnen zerstört das Eis darum Gewebeteile der Beere. Lebensmittelhersteller benutzen deshalb Schockfroster, die das Gefriergut bei einer Umgebungstemperatur von minus 30 Grad in kurzer Zeit herunterkühlen. Die Eiskristalle sollen dadurch so klein wie möglich gehalten werden.