So ließe sich die große Flut an Plastikmüll bis 2040 eindämmen

Angesichts Jahr für Jahr steigender Plastikmengen, die produziert, verbraucht und irgendwann weggeworfen werden, hat sich ein internationales Forscherteam auf die Suche nach einer Lösung gemacht, wie die Menschheit diesem wachsenden Problem entgegentreten könnte.

Dazu entwickelten die Wissenschaftler mit Datenmodellen fünf verschiedene Szenarien, wie sich die Menge an Kunststoffmüll bis ins Jahr 2040 entwickeln könnte - je nach ergriffenen Maßnahmen:

Business as usual: Politik und Abfallwirtschaft machen einfach weiter wie bisher

Einsammeln & Entsorgen: Optimierung der Beseitigung von Plastikmüll

besseres Recycling von Kunststoff-Abfällen

Verringern & Ersetzen: Produktion von Kunststoffen mindern bzw. durch andere Materialien ersetzen

System Change: einen kompletten Systemwechsel durch Anwendung aller möglichen Maßnahmen

Weiter wie bisher und die Plastikflut steigt

Der Unterschied zwischen den einzelnen Szenarien erwies sich in der Hochrechnung auf die nächsten zwanzig Jahre als extrem: Verfährt die Menschheit im Umgang mit Plastik weiter so wie bisher, wird sich die jährliche Menge an Plastikmüll, die im Meer landet, bis ins Jahr 2040 um das 2,6-fache erhöhen. Zu Lande würde sich Kunststoffabfall in der Umwelt sogar ums 2,8-fache steigern. Selbst die derzeit von der Politik angedachten Maßnahmen könnten diese Zahlen nur um rund sieben Prozent senken. Dazu kommt aber noch das Mehr an Plastik, das auf Müllkippen, im Recyclingprozess oder in den Verbrennungsanlagen landen wird.

Wichtigster Faktor: Wie viel Kunststoff produzieren wir?

Der einflussreichste Faktor auf die Menge an Plastikmüll ist ganz vorne im Plastikfluss: die Herstellung an frischen, neuen Kunststoffen für Produkte und Verpackungen. Die Plastikproduktion steigt stetig an und wird durch den globalen Bevölkerungszuwachs und fortschreitende Modernisierung in Drittwelt- und Schwellenländern weiter zunehmen. Studien prognostizieren eine Verdoppelung der Kunststoff-Herstellung bis 2050, wenn die momentanen Steigerungsraten anhalten. Beim Verbrauch von Plastik ist Deutschland europaweit an der Spitze - und auch bei uns landen laut einer Studie von 2018 fast eine halbe Million Tonnen Plastik pro Jahr in der Umwelt.

"In vielen Bereichen unseres Lebens ist Plastik nicht oder kaum wegzudenken - zum Beispiel im Zusammenhang mit Hygiene - beziehungsweise es gibt noch keine Alternativen." Prof. Dr. Rita Triebskorn, Institut für Evolution und Ökologie, Eberhard Karls Universität Tübingen

Corona könnte das Kunststoff-Problem derzeit noch verschärfen

Ereignisse wie etwa die aktuelle Covid-19-Pandemie lassen den Kunststoff-Konsum noch steigen, da mehr Hygiene-Produkte verbraucht werden, die ihrerseits in Kunststoff verpackt sind, oder weil unverpackt Einkaufen aus Hygiene-Gründen derzeit nicht möglich ist.

"Eine weitere Frage ist, zu welchem Anteil die momentane COVID-19-Pandemie und der damit verbundene rasante Anstieg im Gebrauch von Einwegplastik für persönlichen Infektionsschutz in professionellem wie auch privatem Bereich und auch bei Verpackungen und in der Lebensmitteltechnologie zu einer Umkehr in unserem Umgang mit Plastik führt, und ob die sich daraus ergebenden Tendenzen noch drastischere Szenarien als die in der Studie betrachteten Projektionen darstellen." Stefan Krause, Professor für Ökohydrologie und Biogeochemie, University of Birmingham, Vereinigtes Königreich

Möglicher Lösungsansatz: Mehr einsammeln und besser entsorgen

Aber nach Ansicht von Winnie Lau von der US-amerikanischen Umweltschutz-NGO Pew Charitable Trusts, Hauptautor der Studie, gibt es mehrere Möglichkeiten, das Problem Plastikmüll zu bekämpfen. Welche der Möglichkeiten am sinnvollsten und weitreichendsten ist, sollte die aktuelle Studie errechnen.

Einsammeln und Entsorgen ist eine wichtige Maßnahme, um die Menge an Kunststoff, die am Ende in der Umwelt landet, deutlich zu reduzieren, so die Studie. Das klingt für unsere Ohren vielleicht seltsam, denn wir sammeln und entsorgen unseren Plastikabfall ja in der Regel. Und werfen ihn noch dazu in gelbe Säcke oder Tonnen, damit der Kunststoff wieder recycelt werden kann. Das ist aber eben nicht überall so. Die Abfallsammelquoten müssten insbesondere in Ländern mit mittlerem und geringem Einkommen deutlich ausgeweitet werden, so das Ergebnis der Studie: In den kommenden zwanzig Jahren müssten über eine Milliarde Haushalte weltweit an die Abfallentsorgung erst angeschlossen werden - jede Woche mehr als eine Million Haushalte. Dann würde der Plastikmüll wenigstens nicht mehr in der Umwelt landen, sondern zumindest auf Müllhalden oder in Verbrennungsanlagen.

Die Kosten für diese Maßnahme seien allerdings unter allen in der Studie betrachteten die höchsten und finanziert würden sie in der Regel über Steuern, so die Autoren. Zudem sei die Abfallwirtschaft global betrachtet nicht in der Lage, die anfallenden Mengen an Plastikmüll zu entsorgen.

Kunststoff-Abfall nicht einfach exportieren

Zugleich plädieren die Forscher dafür, das Problem mit Plastikmüll nicht einfach in andere Länder zu verlagern, in dem reichere Länder ihn weiterhin in ärmere Länder exportieren. Denn dort sei die Abfallwirtschaft zum Teil nicht einmal in der Lage, den eigenen Kunststoffmüll zu entsorgen oder gar zu verwerten.

Mehr Kunststoff recyceln und Verbundstoffe vermeiden

Eine deutlich günstigere Maßnahme im Kampf gegen den Plastikmüll ist verstärktes Recycling von Kunststoffen. Plastik ist ja auch ein Rohstoff. Damit könnte man nicht nur Müll abbauen, sondern zugleich die Menge an neu produziertem Kunststoff senken. Doch dazu muss die Quote beim Recycling deutlich erhöht werden. Denn auch bei uns wird nur ein Bruchteil des Kunststoffes wiederverwertet, den wir brav in gelbe Säcke und Tonnen stopfen.

Wichtig wäre insbesondere für das Kunststoff-Recycling, dass Plastikprodukte möglichst nur noch aus einem Kunststoff hergestellt werden, nicht mehr aus mehrschichtigem Plastik oder Verbundstoffen, die kaum verwertbar sind, weil man sie bestenfalls mit sehr hohem Aufwand wieder trennen kann.