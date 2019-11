Plastikschlucker: Mikroplastik in Mantarochen und Walhaien

Wissenschaftler errechnen Plastikanteil im Magen

Die Forscher um Elitza Germanov von der Murdoch-Universität in Perth (Australien) hatten das Wasser vor Nusa Penida auf Bali sowie im Komodo-Nationalpark und in der östlichen Java-See untersucht. Aus der Partikelzahl in den Proben errechneten sie die wahrscheinliche Aufnahme über das von den Tieren filtrierte Wasser. Demnach landen im Magen eines Riffmantas pro Stunde bis zu etwa 60 Plastikpartikel. Bei Walhaien könnten es sogar mehr als doppelt so viele sein, heißt es im Fachmagazin "Frontiers in Marina Science". Der Inselstaat Indonesien mit seinen mehr als 265 Millionen Einwohnern ist einer der größten Plastikmüll-Produzenten der Welt.

Traurige Bilanz: tote Tiere durch Plastikmüll

Aber nicht nur Mantarochen und Walhaie sind Opfer von Plastikmüll. In diesem Jahr waren vor allem verendete Pottwale und Cuvier-Schnabelwale in den Schlagzeilen. Vor der Küste Sardiniens zum Beispiel wurde Anfang April 2019 ein toter Pottwal angeschwemmt, der mehr als zwanzig Kilogramm Plastik im Magen hatte. Mitte März 2019 strandete ein junger Cuvier-Schnabelwal auf den Philippinen - er hatte sogar vierzig Kilogramm Plastikmüll verschlungen. Ende 2018 wurden knapp sechs Kilogramm Plastik, darunter 115 Becher, 25 Tüten und mehr als 1.000 weitere Plastikteile, in einem in Indonesien angespültem Pottwal entdeckt. 2017 stießen norwegische Forscher auf rund dreißig Plastiktüten im Bauch eines Cuvier-Schnabelwals.