Seltene Erkrankungen: Eine App hilft bei der Erforschung

Als die Tochter von Ruth Biller im Jahr 2011 an plötzlichem Herztod stirbt, ist sie 14 Jahre alt. Judith litt an einer Seltenen Erkrankung, doch davon wusste damals niemand etwas. Ruth Biller und ihre Familie ruhten nicht, bis sie herausfanden, was für den Tod der 14-Jährigen verantwortlich war. Die Diagnose lautete "arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC)" - eine seltene, unheilbare, vererbbare Herzkrankheit, die auf einem Gendefekt beruht.

Seitdem kämpft Ruth Biller für mehr Sichtbarkeit von dieser und anderen Seltenen Erkrankungen. Als die Hochschule Hof ein Kernteam für die Entwicklung einer App für Betroffene zusammenstellte, war sie sofort dabei.

Betroffene helfen der Forschung

Die App "SelEe", das steht für "Seltene Erkrankungen", ist an der Hochschule Hof in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus Frankfurt sowie Ärzten, Leitern von Selbsthilfegruppen und Patienten entwickelt worden. Als selten gilt eine Erkrankung, wenn weniger als fünf von 10.000 Menschen betroffen sind. Etwa 6.000 dieser Erkrankungen sind bekannt.

Professor Jörg Scheidt von der Hochschule Hof erklärt, dass die App "SelEe" zwei Ziele verfolgt: "Betroffene können einerseits ihre Symptome wie beispielsweise Anfälle oder den Schlafrhythmus in einem Kalender dokumentieren und diese Daten dann ausdrucken und zum Arzt mitnehmen." Der zweite Zweck dient der besseren Erforschung von Seltenen Krankheiten. "Die Userinnen und User der App können uns ihre Einträge anonym zur Verfügung stellen. Wir werten sie aus und können das Wissen über diese Erkrankungen erweitern."