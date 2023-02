Rare Disease Day: Seltene Erkrankungen - (k)eine Seltenheit?

Der lange Weg bis zur Diagnose

Viele Patienten mit Seltenen Erkrankungen leiden oft viele Jahre unter unspezifischen Symptomen, bis die Diagnose gestellt und - möglicherweise - eine Therapie gestartet werden kann. Im Durchschnitt braucht es 4,8 Jahre und viele Arztbesuche, bis Betroffene ihrem Leiden einen Namen geben können. Der Weg ist deshalb so langwierig und schwierig, weil erst die Gesamtheit der vielen einzelnen Symptome das Krankheitsbild ergeben. Zudem ähneln sich viele Seltene Erkrankungen.

Eine Therapie ist oft nicht möglich

Und auch nach einer Diagnose warten viele Hürden auf die Patienten. Es ist nicht leicht, Ärzte zu finden, die sich mit einer Seltenen Erkrankung auskennen - zudem sind viele dieser Krankheiten bislang wenig erforscht. Deshalb besteht auch dann, wenn die Ursache der Erkrankung diagnostiziert wurde, häufig keine Aussicht auf Heilung: Für 95 Prozent der Seltenen Erkrankungen gibt es derzeit noch keine Therapiemöglichkeiten.

Medikamente zu entwickeln, ist teuer

Gemessen an der Anzahl der Seltenen Erkrankungen gibt es nur wenige Wissenschaftler oder Unternehmen, die an der Erforschung von Ursachen und an der Entwicklung von Behandlungs- oder sogar Heilungsmöglichkeiten arbeiten. Um eine Therapie zu ermöglichen oder zu verbessern, besteht noch viel Nachholbedarf. Eines der Probleme: die Finanzierung. Diagnostik und Entwicklungskosten für Medikamente sind enorm hoch und kosten viele hundert Millionen Euro. Das "rentiert" sich wirtschaftlich für Seltene Erkrankungen nicht.

"Orphan Drugs" - Investition in Medikamenten-Forschung

Um diesem Manko entgegenzuwirken, fördert die EU seit dem Jahr 2000 die Entwicklung von sogenannten Orphan Drugs ("Waisenmedikamente" - also Medikamente gegen Seltene Krankheiten) durch eine Verordnung. Weil ihr Absatzmarkt klein ist, erhalten Pharma-Firmen Sonderkonditionen, wenn sie in die Forschung und Entwicklung von "Waisenmedikamenten" investieren.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet aufgrund der Häufigkeit einer Krankheit und nach wissenschaftlichen Kriterien, ob ein Projekt zur Entwicklung eines neuen Medikaments den "Orphan-Drug-Status" erhält. Zeigt das Medikament im Zulassungsverfahren einen Zusatznutzen gegenüber bisherigen Therapien, erhält das Unternehmen dafür im Gegenzug die Erlaubnis, das Medikament zehn Jahre lang exklusiv vermarkten zu dürfen.

Informationen im Netz zu Seltenen Erkrankungen

"Gemeinsam für die Seltenen" heißt ein Internet-Portal, das an der Universität Erlangen-Nürnberg entwickelt wurde. Es soll Patienten mit Seltenen Erkrankungen ermöglichen, sich auszutauschen und gemeinsam Lösungen für ihre speziellen Probleme zu finden.

In Deutschland gibt es 35 Zentren für Seltene Erkrankungen, die auch mit den Europäischen Referenznetzwerken vernetzt sind. Im SE-Atlas kann man krankheitsspezifisch nach medizinischen Fach- und Versorgungseinrichtungen suchen (auf Deutsch), ebenso nach Patientenorganisationen.

In der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen ACHSE e.V. unterstützen betroffene Menschen sich gegenseitig. Das Netzwerk bündelt Ressourcen sowie Know-how und verschafft den Seltenen Gehör.

Mitmachaktion: Farbe bekennen

Bei der digitalen Mitmach-Challenge "#colourUp4RARE - Malen für die Seltenen" wird die Öffentlichkeit aufgerufen, gemeinsam ein Zebra, das internationale Symbolbild für seltene Erkrankungen, einzufärben. Das Zebra besteht aus 7.000 Feldern. Damit soll der Bedarf an mehr Forschung für betroffene Menschen sichtbar gemacht werden. Werden alle Felder des Zebras bis zum 7. März ausgemalt, spenden die Firmen Alexion und Takeda insgesamt 10.500 Euro zur Unterstützung von Forschungsprojekten an die ACHSE e.V., an das Förderprojekt "Alliance4Rare - Forschungsinitiative für Kinder mit Seltenen Erkrankungen" der Eva Luise und Horst Köhler Stiftung und an die Care-For-Rare-Foundation.