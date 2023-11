Nagelsmanns zweiter DFB-Kader: Müller dabei, Gnabry kehrt zurück

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Freitag den Kader für die kommenden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich bekanntgegeben. Große Überraschungen blieben aus. Neu dabei ist der Leipziger Torhüter Jannis Blaswich und der Bremer Stürmer Marvin Ducksch.

Müller dabei, Gnabry mit DFB-Comeback

Thomas Müller ist ebenfalls wieder Teil des 27-Mann-Kaders wie auch Rückkehrer Serge Gnabry. Der Angreifer vom FC Bayern München kehrt nach seinem Unterarmbruch zurück in den Kreis der Nationalmannschaft und könnte erstmals unter Bundestrainer Nagelsmann auflaufen. Anders als bei seinem Klub, wo Müller regelmäßig nur von der Bank zum Einsatz kommt, zählt der 34-Jährige zu den Stammkräften in der DFB-Auswahl.

Musiala und Neuer fehlen wie erwartet

Nicht im Aufgebot sind die beiden Münchner Jamal Musiala und Manuel Neuer. Musiala verletzte sich in der Champions-League-Partie gegen Galatasaray Istanbul und zog sich laut Medienberichten einen kleinen Muskelfaserriss zu. Ex-DFB-Kapitän Neuer verzichtet auf eine Reise zur Nationalmannschaft aus "medizinischen Gründen". Nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch, wegen dem er fast ein Jahr ausgefallen war, hat der 37-Jährige noch "zwei, drei Wehwehchen".

"Ich habe mit Manu einen sehr guten Kontakt über die letzten Monate gehabt", berichtet Nagelsmann. "Er hat mich - wie von mir gewünscht - über jeden kleinen Entwicklungsschritt informiert." Beide hätten sich "immer wieder ausgetauscht", so der Bundestrainer. Nach Neuers überzeugendem Comeback befürchtet Nagelsmann "ein kleines Loch, wo die Gefahr muskulärer Verletzungen" entstehe. Dieses Risiko wollte man in Abstimmung mit dem Spieler sowie der medizinischen Abteilungen des DFB und des FC Bayern nicht gehen.

Testspiele gegen Türkei und Österreich

Die DFB-Elf will in der Länderspielpause den nächsten Schritt machen und sich als Team weiter finden. Dafür stehen Testspiele gegen die Türkei in Berlin (18. November, 20.45 Uhr) und drei Tage später in Wien gegen Österreich (21. November, 20.45 Uhr) an. Der Fokus werde auf dem "stabileren Verteidigen" liegen, so der Bundestrainer. "Wir müssen defensiv noch ein bisschen variabler werden", fordert Nagelsmann.

Es ist das letzte Treffen der Nationalmannschaft in diesem Jahr. Die nächste Länderspielpause wird im März sein. Dann will sich die Nagelsmann-Elf den letzten Schliff für die Europameisterschaft im eigenen Land verpassen.