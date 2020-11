Schon 1918 gab es dieselben Hygieneregeln wie heute

Masken spalten die Bevölkerung

Früher wie heute waren die Masken in Teilen der Bevölkerung nicht beliebt. In den USA wurden sie als "Maulkorb", "Bakterienschild" oder "Schweineschnauze" beschimpft. Und es gibt Berichte von Banküberfällen, die mit solchen Mund-Nasen-Bedeckungen ausgeführt worden sind.

Ebenso wie heute wurden an vielen Orten Kneipen, Restaurants, Theater und Schulen geschlossen. Manche trugen am Arbeitsplatz Masken, aber auch in den Straßen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt auch einen Bericht aus der Los Angeles Times vom 22. Oktober 1918 zu Masken in Restaurants: "Der lustigste Anblick findet sich in den großen Restaurants. Alle Kellner und Gäste mit ihren Masken, und die Gäste heben sie nur kurz an, um sich einen Bissen in den Mund zu schieben."

Warnungen von Ärzten damals erinnern an heute: Die Maske sei regelmäßig zu tauschen, beim Tragen nicht mit den Fingern anzufassen und immer vor und nach dem Auf- und Absetzen seien die Hände zu waschen.