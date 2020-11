Berchtesgadener Land: Faktischer Lockdown zeigt Wirkung

Ohne den faktischen Corona-Lockdown würde die Infektionskurve für den Landkreis Berchtesgadener Land jetzt anders aussehen. Davon ist Landrat Bernhard Kern überzeugt. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert aktuell bei 233,18. Gestern lag der Wert dort noch bei 252,06. Hätte man keine Maßnahmen ergriffen, wäre die Infektionskurve weiter steil angestiegen und man wäre jetzt möglicherweise bei einem Inzidenzwert von 400 oder 500, sagt der stellvertretende Pressesprecher Stefan Neiber.

Grafik zeigt Erfolg des faktischen Lockdowns

Landrat Bernhard Kern ist sich darüber bewusst, dass der faktische Lockdown mit allen Einschränkungen den Landkreisbewohnern viel abverlangt habe. Aufgrund der rasant steigenden Zahl an täglichen Neuinfektionen seien die zweiwöchigen Maßnahmen, die man am 19. Oktober beschlossen hatte, notwendig gewesen. „Wir konnten diesen steilen Anstieg, auch der 7-Tage-Inzidenz abflachen, und sind nun wieder auf dem 7-Tage-Inzidenz-Niveau von vor 14 Tagen angelangt. Dies ist ein Erfolg. Die Tendenz der täglich gemeldeten Neuinfektionen zeigt seit einigen Tagen ebenso nach unten, sodass wir nun deutlich sehen, dass die Maßnahmen gewirkt haben“, so Bernhard Kern.