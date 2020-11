Eilantrag gegen Kontaktbeschränkungen abgewiesen

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat einen weiteren Eilantrag gegen Teil-Lockdown-Regeln abgewiesen. Konkret ging es diesmal um die Kontaktbeschränkungen und die Schließung eines Schwimmbads, gegen die eine Privatperson vorgehen wollte.

Eilantrag gegen Gastronomieschließungen bereits abgelehnt

Die Begründung für die Ablehnung sei dieselbe wie bei der gestrigen Entscheidung zu Gastronomieschließungen und das Beherbergungsverbot für Touristen. Da hatte der Senat erklärt, dass die Regelungen "nicht offensichtlich rechtswidrig" und Einschränkungen als denkbare Reaktion auf das derzeit stark ansteigende pandemische Geschehen "nicht offensichtlich unverhältnismäßig oder gleichheitswidrig" seien.

Schutzgut Leben und Gesundheit vor freier wirtschaftlicher Betätigung

Allerdings hatten die Richter erneut Zweifel angemeldet, dass das Prozedere mit dem im Grundgesetz geregelten Parlamentsvorbehalt vereinbar ist. Im Hinblick auf die "enorm steigenden Infektionszahlen" habe bei der Abwägung im Eilverfahren aber "das Schutzgut Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen die betroffene freie wirtschaftliche Betätigung" überwogen.

Noch mehrere Eilanträge anhängig

Insgesamt beschäftigt sich der VGH derzeit mit 55 Eilanträgen und 15 Normenkontroll-Hauptsacheverfahren, in denen es um die aktuelle Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geht. Sie betreffen nach Auskunft des Gerichts etwa auch Anträge wegen der Schließung von Fitnessstudios, Tattoostudios, Wettbüros und Spielhallen.

Von Maskenpflicht bis Reisefreiheit

Nach Auskunft des Gerichts gibt es auch Anträge von Familien und Einzelpersonen, "die in den Urlaub fahren oder Besuche machen wollen". Ein Rosenheimer Anwalt will mit einer Normenkontrollklage erreichen, dass Grundschüler keine Schutzmaske am Platz tragen müssen.