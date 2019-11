Schlechte Klima-Bilanz für Holzpellets

Die Idee ist einfach: Wenn man Holz verbrennt, wird nur genau so viel CO2 frei, wie der Baum zuvor für sein Wachstum in den letzten Jahrzehnten aus der Atmosphäre geholt hat. Anders als bei fossilen Brennstoffen wie Kohle gerät also kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre, das den Klimawandel beschleunigt. Deshalb gelten Holzpellets als regenerativer Brennstoff und werden gefördert. Eine Folge: Der Holzverbrauch in Deutschland hat sich nach Angaben des Zentrums Holzwirtschaft der Universität Hamburg seit Beginn der 1990er Jahre verdoppelt. 50 Prozent des Holzaufkommens werden bei uns mittlerweile energetisch genutzt.

Brennstoff für Privathaushalte und Kraftwerke

Holzpellets, kleine runde Stäbchen aus Sägemehl, kann man im Kaminofen oder im Kessel einer Zentralheizung verbrennen. Dabei bestehen Holz-Pellets zu rund 70 Prozent aus Holzresten der verarbeitenden Holzindustrie. In manchen EU-Ländern, etwa in den Niederlanden, in Dänemark oder in Großbritannien, ersetzen Holzpellets inzwischen sogar Kohle in Kraftwerken. Das wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz dieser Länder aus, denn die Pellets gelten ja als CO2-neutral. Wissenschaftler der Europäischen Akademie der Wissenschaften halten dies aber für einen Etikettenschwindel.