Energie und Kosten sparen Richtig heizen, Schimmel vermeiden

"Das eine Grad kühler macht ja keinen Unterschied."

Nein! Schon eine kleine Veränderung macht sich bemerkbar. "Wenn man die Raumtemperatur um ein Grad senkt, entspricht das einer Energieeinsparung von sechs Prozent", sagt Klaus Müller, Energiekoordinator bei der Verbraucherzentrale Bayern. Je nach Größe von Haus oder Wohnung können das im Jahr ein paar hundert Euro sein.

"Wer richtig heizt, kann in jeder Wohnung sparen."

Mit einer Thermobildkamera finden Sie Stellen, an denen Wärme entweicht.

Nicht unbedingt. Denn tatsächlich können Sie noch so sparsam heizen - wenn Haus oder Wohnung schlecht isoliert sind, zahlen Sie trotzdem drauf. Wer in eine Mietwohnung zieht, sollte sich daher den Energiepass zeigen lassen. Sind Sie unsicher, können Sie sich eine Thermobildkamera ausleihen, mit der Sie Stellen, an denen Wärme entweicht, erkennen. Eine Liste von Ausleihstellen gibt es zum Beispiel beim Bund der Energieverbraucher. Aber: "Bei den meisten Wohnungen kann man durch richtiges Heizen noch sparen", sagt Klaus Meier.

"Wer nur heizt, wenn er zuhause ist, spart."

Klingt logisch, stimmt aber nicht immer. Denn wenn die Wohnung oder das Haus über längere Zeit nicht geheizt wird, kühlen die Räume zu stark aus und das spätere Hochheizen verbraucht zu viel Energie. Deshalb: "Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, kann man die Raumtemperatur ruhig auf 15/16/17 Grad runterregeln, aber nicht kälter."

"Ein geschlossener Vorhang am Fenster hält die Energie im Raum."

Falsch. Ein langer Vorhang oder auch ein Sessel vor der Heizung unter dem Fensterbrett stört die Luftzirkulation und schirmt die Wärme vom Raum ab. Besser: "Wenn Rollläden da sind, lassen Sie sie nachts runter, das spart bis zu fünf Prozent", sagt Energiekoordinator Meier.

"Wer heizt, sollte für gleichmäßige Lüftung sorgen."

Falsch. Laut Klaus Meier scheitert das energiesparende Heizen bei vielen Leuten am richtigen Lüften. Durch ein gekipptes Fenster entweicht ein Großteil der Wärme - deshalb sollten Sie immer stoßlüften. So geht's richtig: Fenster komplett öffnen und für Durchzug sorgen, so sorgen Sie innerhalb weniger Minuten für einen Luftaustausch im Raum. Der Vorteil: "Die Wände und Möbel sind noch aufgeheizt und bleiben warm, obwohl die Luft ausgetauscht wird – der Energieverlust bleibt so gering."

So sparen Sie Energie: